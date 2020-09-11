МВД хочет участвовать в расследовании Германии по Навальному, чтобы доказать непричастность России – политолог

Министерство внутренних дел РФ хочет участвовать в расследовании Германии по возможному отравлению политика Алексея Навального, чтобы доказать непричастность России. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Есть две версии происходящего: настойчивость или растерянность. Настойчивость — это желание предъявить некую версию, при которой проблемы Навального начались только на территории Германии, а в России ничего не происходило. А растерянность в том случае, если власти России не вполне сами понимают, что произошло между Томском и Омском. В итоге не проводится даже некой имитации расследования и нет возбуждения уголовных дел», — пояснил эксперт.

Как стало известно, МВД готовит запрос в ФРГ для участия в следственных действиях по произошедшему с Навальным. Кроме того, транспортная полиция восстановила хронологию пребывания оппозиционного политика в Томске, перед тем как он почувствовал себя плохо в самолете в Москву. Доследственная проверка продолжается.

В настоящее время МВД ведет поиск Марины Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Навального в поездке по Сибири. Об этом говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Певчих, указали в полиции, постоянно проживает в Лондоне. После случившегося с Навальным 20 августа она «уклонилась от дачи объяснений», а 22 августа вылетела из России в Германию. Сейчас ее местонахождение полиции неизвестно.

Всего МВД называет шесть человек, сопровождавших Навального в поездке. Из них пятеро уже опрошены — это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.