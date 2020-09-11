Сильный ветер в Петербурге повалил деревья и светофоры, а также нагнал воды и затопил некоторые набережные. Два человека пострадали.

Машинист крана в тяжёлом состоянии попал в больницу со стройплощадки в Калининском районе Петербурга. На него упал строительный вагончик, который перемещали под резкими порывами ветра, рассказывает порта 78-ру. Шторм оторвал козырёк торговой палатки на проспекте Большевиков; он ударил женщину, её доставили в больницу с сотрясением мозга. Кроме того, ветер повалил деревья по всему городу. Спасатели отчитались, что получили более четырёхсот вызовов, при этом три четверти были связаны с упавшими деревьями и крупными ветками, ещё сто касались падения разных конструкций. Сломанные столбы, щиты и деревья повредили 25 машин. Кроме того, сильный ветер стал гнать воду в устье Невы. Дамбу перекрыли, однако по данным гидропоста у Горного института уровень вырос до 154 сантиметров, это всего не шесть сантиметров меньше отметки, за которой начинается наводнение, отмечает портал МР-7. А издание «Бумага» публикует фотографии залитых водой набережных Смоленки и Петропавловской крепости.

Затворы дамбы в Финском заливе открыли лишь к 11 часам вечера.