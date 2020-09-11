Белоруссия представила России предложения по возобновлению авиасообщения

В Москве их еще не комментировали.

Минск готов возобновить регулярные перелёты с Москвой в самое ближайшее время. Как сегодня объявили в Департаменте авиации Белоруссии, в Россию направили различные предложения по возобновлению рейсов, и сейчас вопрос о восстановлении авиасообщения находится на её стороне.

На прошлой неделе в Министерстве транспорта республики уже заявляли, что Россия и Белоруссия договорились возобновить перелёты. Тем не менее, пока что этого не произошло. Как тогда, так и сейчас, Москва официально на эти заявления соседней страны не реагировала.

Тем временем агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что российские чиновники действительно обсуждают вопрос о снятии запрета на перелеты в Минск. В качестве возможной даты возобновления рейсов называют 1-ое октября. Тем не менее, окончательного решения еще принято не было.

Авиасообщения между Россией и Белоруссией приостановили 18-ого марта из-за пандемии коронавируса.