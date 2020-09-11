В России третий день подряд повышается суточный прирост заболевших коронавирусом. Новые случаи зарегистрированы во всех регионах.

Оперативный штаб сегодня сообщает о более чем 5,5 тысячах новых заболевших. Это максимум с конца июля. У 22,5% заболевание протекает без симптомов. Максимальное почти за 2,5 месяца число новых случаев — 698 — выявили и в Москве. Таким образом в столице с начала эпидемии заразились почти 270 тысяч человек, общее число инфицированных по стране достигло 1 миллиона 51 тысячи 874. По информации Роспотребнадзора, в России проведено почти 40 миллионов тестов на COVID-19, из них 337 тысяч — за последние сутки.

При этом, суточный показатель ковид-смертей за последние пару дней вновь пошел на спад. Официально сообщается о 102 умерших по стране и 9 в Москве. За весь период эпидемии от инфекции скончались 18 365 пациентов, больше всего — почти 5 тысяч — в столице. В то же время, общее число выздоровевших превысило 82,5% от общего числа заразившихся.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, Россия находится на 4-м месте в мире по числу инфицированных COVID-19 и на 12-м по летальным исходам.