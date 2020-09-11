Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков пока не могут вернуться в страну из-за опасений быть арестованными

Исполнительный секретарь Координационного совета Белоруссии Иван Кравцов и пресс-секретарь Координационного совета Белоруссии Антон Родненков пока не могут вернуться в республику из Украины, так как опасаются быть арестованными. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам И.Кравцов.

«Никаких договоренностей (с белорусскими властями – «ЭМ») у нас нет. Просто если мы сейчас попытаемся вернуться в Беларусь, нас, скорее всего, арестуют», — сказал он.

И.Кравцов отметил, что, несмотря на это, Координационный совет продолжает свою работу. «Это распределенная структура. Работает основной состав, где 70 человек по списку — сейчас их 50. И есть еще расширенный состав, где около 5000 человек. Есть процедура пополнения основного состава и процедура принятия решений без наличия кворума в президиуме. Сегодня будет очередная встреча по рабочим вопросам», — заключил он.

8 сентября ранее похищенные пресс-секретарь Родненков и Кравцов вышли на связь с соратниками и дали пресс-конференцию в Киеве, рассказав о попытках своего выдворения на Украину. По их словам, изначально членов КС планировалось выдворить не на Украину, а в Польшу или в Литву, чтобы связать ситуацию в Белоруссии со странами Евросоюза. Однако у Родненкова и Кравцова не оказалось национальных шенгенских виз этих стран.