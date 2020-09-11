SuperJob: Большинство россиян выступает за введение в стране минимального гарантированного дохода

Большинство россиян выступает за введение в стране минимального гарантированного дохода, — показал опрос, проведенный сайтом SuperJob. О том, что государству следует ввести фиксированную ежемесячную выплату, говорят 68% опрошенных. Что касается оптимального размера выплаты, каждый третий сказал, что нужна сумма от 10-ти до 20-ти тысяч рублей, каждый четвертый — что сумма до 30-ти тысяч. Примерно каждый десятый называл сумму до 40 и до 50-ти тысяч ежемесячно, — пишет агентство Интерфакс.
2020-09-11T11:33:09+03:00
2020-09-11T11:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 11 сентября 2020
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