SuperJob: Большинство россиян выступает за введение в стране минимального гарантированного дохода

Большинство россиян выступает за введение в стране минимального гарантированного дохода, — показал опрос, проведенный сайтом SuperJob. О том, что государству следует ввести фиксированную ежемесячную выплату, говорят 68% опрошенных. Что касается оптимального размера выплаты, каждый третий сказал, что нужна сумма от 10-ти до 20-ти тысяч рублей, каждый четвертый — что сумма до 30-ти тысяч. Примерно каждый десятый называл сумму до 40 и до 50-ти тысяч ежемесячно, — пишет агентство Интерфакс.