МБХ Медиа: В Иркутской области голосование на досрочных выборах организовали в багажнике автомобиля

В Иркутской области в поселке Мегета голосование на досрочных выборах губернатора, мэра Ангарска и депутатов местной думы организовали в багажнике автомобиля, — сообщает сайт «МБХ Медиа». Председатель участковой избирательной комиссии Наталья Воробьева сообщила, что таким образом осуществляется выездное голосование, и это предусмотрено законом. Воробьева добавила, что членов комиссии сопровождали наблюдатели.

Сегодня в регионах первый из трех дней выборов разного уровня. В воскресенье голосование будет проводиться только на участках. Сегодня и завтра у избирателей есть возможность проголосовать досрочно, как на участках, так и на территориях возле домов.