Российские ученые разработали способ лечения коронавируса без применения аппаратов искусственной вентиляции легких. Подробности рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН Валерий Черешнев.
«Суть метода заключается в применении методики лечения ингаляциями гелий-кислородными смесями. Ее подогревают до температуры 90-95 градусов. Гелий смягчает действие высокой температуры, чтобы не допустить ожога дыхательных путей, а высокая температура нейтрализует вирус», — отметил он.
Как уточнил В.Черешнев, метод опробован в сыктывкарской больнице на 50 пациентах и показал высокую эффективность. «Достаточно в течение нескольких дней применять эти смеси. Из 50 человек только одному понадобилась искусственная вентиляция легких», — добавил ученый.
В.Черешнев подчеркнул, что такой метод превосходит ИВЛ по эффективности, так как вентиляция легких оказывает серьезную нагрузку на организм.
Он также сообщил, что к клиническим испытаниям нового метода приступили в Коми и Санкт-Петербурге.
Российские ученые разработали способ лечения коронавируса без применения аппаратов ИВЛ
Российские ученые разработали способ лечения коронавируса без применения аппаратов искусственной вентиляции легких. Подробности рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН Валерий Черешнев.