Российские ученые разработали способ лечения коронавируса без применения аппаратов ИВЛ

Российские ученые разработали способ лечения коронавируса без применения аппаратов искусственной вентиляции легких. Подробности рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН Валерий Черешнев.

«Суть метода заключается в применении методики лечения ингаляциями гелий-кислородными смесями. Ее подогревают до температуры 90-95 градусов. Гелий смягчает действие высокой температуры, чтобы не допустить ожога дыхательных путей, а высокая температура нейтрализует вирус», — отметил он.

Как уточнил В.Черешнев, метод опробован в сыктывкарской больнице на 50 пациентах и показал высокую эффективность. «Достаточно в течение нескольких дней применять эти смеси. Из 50 человек только одному понадобилась искусственная вентиляция легких», — добавил ученый.

В.Черешнев подчеркнул, что такой метод превосходит ИВЛ по эффективности, так как вентиляция легких оказывает серьезную нагрузку на организм.

Он также сообщил, что к клиническим испытаниям нового метода приступили в Коми и Санкт-Петербурге.