В Москве обсуждают возобновление авиасообщения с Минском с 1-го октября, — сообщил источник агентства Интерфакс. По его сведениям, окончательное решение пока не принято. Тем временем руководство минского аэропорта сообщило, что рассчитывает на возобновление полетов авиакомпаний «Аэрофлот» и «ЮТэйр» с 1-го октября.
2020-09-11T11:31:27+03:00
2020-09-11T11:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 11 сентября 2020
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