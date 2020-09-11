В Москве обсуждают возобновление авиасообщения с Минском с 1-го октября, — сообщил источник агентства Интерфакс. По его сведениям, окончательное решение пока не принято. Тем временем руководство минского аэропорта сообщило, что рассчитывает на возобновление полетов авиакомпаний «Аэрофлот» и «ЮТэйр» с 1-го октября.