Следственный комитет Белоруссии отказался заводить дела о насилии в отношении протестующих

Это следует из ответа ведомства, направленного члену Координационного совета оппозиции и бывшему министру культуры Павлу Латушко. В Следственном комитете сообщили, что проверяют поступающие заявления о незаконном применении силы и спецсредств, но в заявлении Латушко, по их словам, нет сведений о конкретных преступлениях и пострадавших.