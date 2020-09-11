Z Архив новостей новости
5 11 6 1186
11:31, 11 сентября 2020

Следственный комитет Белоруссии отказался заводить дела о насилии в отношении протестующих

Это следует из ответа ведомства, направленного члену Координационного совета оппозиции и бывшему министру культуры Павлу Латушко. В Следственном комитете сообщили, что проверяют поступающие заявления о незаконном применении силы и спецсредств, но в заявлении Латушко, по их словам, нет сведений о конкретных преступлениях и пострадавших.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 247 6 6948 06.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 448 6 52776 08.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 267 6 33772 10.09
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 247 6 35301 09.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 174 6 25395 06:44
Новости

Транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске Навального перед тем, как он почувствовал себя плохо Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО…

5 35 6 5062
Блоги

Алексей Нечаев председатель партии «Новые люди»

Голос как инвестиция Карантин и самоизоляция закончились. Должна закончиться и политическая самоизоляция. 13 сентября у нас есть шанс многое изменить на избирательных участках. Инвестировать в развитие самих себя и всей страны. И это выгодная инвестиция!..

5 33 6 10691 04.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 232 6 38110 09.09
8читать ;смотреть
Блоги

Видео дня

+ Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Один из собеседников говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно, потому что «на войне всякие методы хороши». Другой соглашается…

5 203 6 41945 04.09
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 115 6 19290 07.09
Блоги

Леонид Гозман политик

Позор и трагедия Властители сегодняшней России ненавидят свободу так глубоко и искренне, что подавляют ее не только в своей стране, но везде, куда только могут дотянуться…

5 91 6 21476 09.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Навальный Все идет к тому, что российское государство будет обвинено от имени ОЗХО в применении оружия массового поражения против своих граждан…

5 130 6 31673 10.09
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Вы правду сейчас не говорите мне, но даже вы, я абсолютно уверен, знаете, что Алексей Навальный является американским агентом. Вам запрещено просто правду говорить. Вас с работы, может, уволят…

5 72 6 17829 08.09
#слушать 37:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Большое интервью Лукашенко российским журналистам Большое интервью Лукашенко российским журналистам «Никакой дестабилизации в стране нет. И, знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было»...

5 109 6 30113 09.09
8читать ;смотреть
Новости

В МВД сообщили, что транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске Алексея Навального В официальном релизе ведомства говорится, что Навальный побывал в гостинице с рестораном, на съемной квартире, где проходила рабочая встреча его сторонников, и в кофейне в аэропорту…

5 24 6 6596
Блоги

Юлия Навальная

Имею сказать доктору Рошалю следующее Мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению…

5 805 6 233206 06.09

Популярное за неделю

Новости

МВД ищет одного из шести человек, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири перед его госпитализацией Речь идет о Марине Певчих…

5 30 6 15343
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ваша покорная слуга с самого начала говорила, что это убийство, пока не доказано обратное. И вопрос после заявления немцев закрыт. Это была попытка убийства…

5 82 6 115215 05.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 94 6 48658 04.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 143 6 266672 06.09
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Феноменальная способность – как на всей планете Кремль умеет найти самые пахучие фекалии и в эти пахучие фекалии завалиться…

5 40 6 98916 09.09
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8732950
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4627358

Сегодня в эфире