Следственный комитет Белоруссии отказался заводить дела о насилии в отношении протестующих

Это следует из ответа ведомства, направленного члену Координационного совета оппозиции и бывшему министру культуры Павлу Латушко. В Следственном комитете сообщили, что проверяют поступающие заявления о незаконном применении силы и спецсредств, но в заявлении Латушко, по их словам, нет сведений о конкретных преступлениях и пострадавших.
2020-09-11T11:31:05+03:00
2020-09-11T11:38:45+03:00
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11:31, 11 сентября 2020
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