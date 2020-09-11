Аэропорт Минска рассчитывает на возобновление полетов российских авиакомпаний «Аэрофлот» и «ЮТэйр» с 1-го октября. Об этом сообщает государственное агентство республики БелТА. В Министерстве транспорта Белоруссии рассказали, что Минск направил Москве целый ряд предложений по восстановлению авиасообщения.
2020-09-11T11:05:14+03:00
2020-09-11T11:05:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:05, 11 сентября 2020
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