В большинстве российских регионов началось досрочное голосование на выборах разного уровня. Оно продлится два дня.

Впервые единый день голосования продлится три дня. До этого такой способ уже опробовали на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее объясняла это заботой о здоровье россиян. В связи с эпидемией коронавируса, таким образом власти хотят минимизировать риск заражения. Сегодня и завтра проголосовать можно будет как на избирательных участках, так и за их пределами, например, на придомовых территориях и на дому. Между тем, в интернете уже появляются сообщения о ряде нарушений.

Всего в 83 субъектах страны проходят порядка 9 тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе в 20 – выборы губернатора.

В Москве на дополнительных муниципальных выборах, по данным руководителя наблюдательного Общественного штаба Алексея Венедиктова, в первый час проголосовало онлайн почти 20% избирателей.

Основной день Едининого дня голосования пройдет 13 сентября. Тогда высказать свою волю можно будет только на избирательных участках.