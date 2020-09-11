Писатель Светлана Алексиевич призвала ООН направить в Белоруссию миссию наблюдателей. В ответ на задержание и арест в Минске журналистов, освещавших протестные акции.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар в совместном обращении призвали Генеральную ассамблею ООН направить в Белоруссию наблюдательную миссию чтобы свидетельствовать о злоупотреблениях в отношении журналистов", — говорится в обращении.

Ранее шестеро журналистов, задержанных в начале сентября в Минске при освещении несанкционированной акции протеста, были признаны виновными в участии в ней и приговорены к аресту на трое суток каждый. В конце августа министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации 17 журналистов иностранных СМИ, работающих в республике.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие считают, что итоги выборов сфальсифицированы.