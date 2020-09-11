В России за сутки зарегистрировано максимальное с конца июля число новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба. Заразились 5504 человека, 102 человека за сутки скончались.
2020-09-11T11:01:16+03:00
2020-09-11T11:01:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:01, 11 сентября 2020
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