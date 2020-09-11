Патриарх Кирилл сегодня призвал верующих отказаться от пьянства. Обращение приурочено ко Дню трезвости, который в эту пятницу отмечает Русская православная церковь. Предстоятель РПЦ отметил, что люди нередко совершают непоправимые поступки под влиянием алкоголя и делают то, что никогда бы не позволили себе в трезвом виде. Патриарх предложил страдающим зависимостью обращаться за помощью в церковные организации, — пишет агентство Интерфакс.
2020-09-11T10:33:41+03:00
2020-09-11T10:33:41+03:00
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10:33, 11 сентября 2020
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