Патриарх Кирилл сегодня призвал верующих отказаться от пьянства. Обращение приурочено ко Дню трезвости, который в эту пятницу отмечает Русская православная церковь. Предстоятель РПЦ отметил, что люди нередко совершают непоправимые поступки под влиянием алкоголя и делают то, что никогда бы не позволили себе в трезвом виде. Патриарх предложил страдающим зависимостью обращаться за помощью в церковные организации, — пишет агентство Интерфакс.