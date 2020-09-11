Отлученный от церкви священник Сергий Романов отказался покидать Среднеуральский монастырь. Он записал оттуда новое видеообращение. На видео рядом с Сергием стояли несколько десятков сторонников, часть из них была с детьми. Епархиальный суд по Романову был назначен после серии его резонансных высказываний. В частности, священник называл пандемию коронавируса мифом, проклинал всех, кто закрывает храмы во время эпидемии и призывал к неподчинению церковному руководству и властям, — пишет агентство Интерфакс.