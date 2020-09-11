Роспотребнадзор: У добровольцев, принимавших участие в испытаниях вакцины, не обнаружено побочных эффектов

Роспотребнадзор утверждает, что у добровольцев, принимавших участие в испытаниях вакцины, разработанной центром «Вектор», не обнаружено никаких побочных эффектов. Единственное, что беспокоило некоторых участников эксперимента, это болезненность в месте инъекции, которая прошла через один или два дня. Новосибирский центр «Вектор» разработал препарат «ЭпиВакКорона», — уточняет агентство ТАСС.
2020-09-11T10:32:35+03:00
2020-09-11T10:32:35+03:00
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10:32, 11 сентября 2020
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