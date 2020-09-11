США на заседании Совета безопасности ООН пригрозили финансовыми санкциями из-за отравления политика Алексея Навального

Соединенные Штаты на заседании Совета безопасности ООН пригрозили финансовыми санкциями из-за отравления политика Алексея Навального. Осудили отравление оппозиционера представители Великобритании, Бельгии, Германии и Эстонии. Между тем постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что Москва хотела бы знать, что случилось с Навальным, но у российских властей нет оснований, чтобы начать расследование.
2020-09-11T10:31:56+03:00
2020-09-11T10:31:56+03:00
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10:31, 11 сентября 2020
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