Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич призвала ООН направить в республику наблюдательную миссию. Она выпустила совместное обращение с председателем белорусской Ассоциации журналистов и генеральным секретарем организации «Репортеры без границ». Светлана Алексиевич, Андрей Бастунец и Кристоф Делуар также попросили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе включить свободу печати в качестве приоритета в предложения о посредничестве об урегулировании кризиса.

Во время протестов, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, регулярно поступали сообщения о задержании журналистов, освещавших акции оппозиции.