Более чем в 40 регионах России началось досрочное голосование на выборах разного уровня. В основной день, 13-го сентября, голосование будет проводиться только на избирательных участках. Сейчас есть возможность проголосовать как на участках, так и на придомовых территориях, а также на дому.
2020-09-11T10:03:52+03:00
2020-09-11T10:03:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:03, 11 сентября 2020
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