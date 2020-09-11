Транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске Навального перед тем, как он почувствовал себя плохо

Транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске оппозиционного политика Алексея Навального перед тем как он почувствовал себя плохо в самолете в Москву, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО:

-Установлены маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения. Среди них – гостиница «Xander Hotel» с рестораном «Velvet», съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту города Томска. Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах А.А. Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль.

На сегодняшний день опрошены 5 из 6 граждан, сопровождавших Навального во время поездки: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа т.г. указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается.

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