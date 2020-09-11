МВД предложило обязать мигрантов сдавать отпечатки пальцев и получать электронные карты с личными данными

МВД на слушаниях в Общественной палате предложило обязать мигрантов сдавать отпечатки пальцев и получать электронные карты с личными данными, — сообщает газета «Коммерсантъ». Нововведение должно затронуть тех, кто находится в России больше 30-ти дней. Предполагается, что правила будут прописаны в новой редакции закона о положении иностранцев в России. Электронные карты будут содержать все основные сведения о мигранте и его фотографию.
2020-09-11T09:33:12+03:00
2020-09-11T09:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 11 сентября 2020
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