В Министерстве транспорта предложили сделать платным проезд на личных автомобилях по большинству дорог. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект транспортной стратегии. Ведомство предлагает с 2025-го года взимать плату по дорогам регионального значения, а к 2035-му году – со всех пользователей дорог. Взамен можно будет сделать бесплатным проезд в общественном транспорте, — считают в ведомстве.