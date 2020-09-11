В Министерстве транспорта предложили сделать платным проезд на личных автомобилях по большинству дорог. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект транспортной стратегии. Ведомство предлагает с 2025-го года взимать плату по дорогам регионального значения, а к 2035-му году – со всех пользователей дорог. Взамен можно будет сделать бесплатным проезд в общественном транспорте, — считают в ведомстве.
2020-09-11T09:32:48+03:00
2020-09-11T09:32:48+03:00
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09:32, 11 сентября 2020
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