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09:31, 11 сентября 2020

Штаб политика Алексея Навального в Липецке сообщил об избиении кандидата в городской совет Александра Наумова

Штаб политика Алексея Навального в Липецке сообщил об избиении кандидата в городской совет Александра Наумова. Сам пострадавший, слова которого приводит «Новая газета», говорит, что нападавших был одет во все черное, его лицо закрывала медицинская маска. Этот человек дал понять, что нападение связано с оппозиционной деятельностью кандидата. Александр Наумов собирается идти в городской совет от местного штаба Навального.



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