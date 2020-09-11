США и ряд европейских стран подняли тему отравления Алексея Навального на заседании Совета безопасности ООН, посвященного ликвидации химического оружия в Сирии. Вашингтон призвал Москву в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании. Великобритания, Бельгия, Германия и Эстония осудили применение химического оружия против политика и призвали Россию разобраться в случившемся.

Постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя сказал, что Москва хотела был знать, что случилось с Навальным, но у российских властей нет оснований, чтобы начать расследование.