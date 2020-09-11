В Крыму решили привлечь авиацию, чтобы вызвать дожди, — сообщает РБК. Со ссылкой на сайт госзакупок издание пишет, что Государственный комитет по водному хозяйству Крыма заключил контракт со структурой Росгидромета на оказание услуг по искусственному увеличению осадков в республике. Конкурс на выполнение экспериментальных авиаработ был объявлен в начале августа. Сумма контракта – более 25-ти миллионов рублей.

В Крыму сложилась тяжелая ситуация с водоснабжением из-за засухи. Прежде 85% потребности сельского хозяйства обеспечивал Северо-Крымский канал. До 2014-го года, пока Крым не присоединили к России, вода в него поступала из Днепра.