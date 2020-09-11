Художественный фильм «Мулан» компании Walt Disney выходит на экраны в Китае на фоне критики создателей ленты

«Мулан» изначально снимался с прицелом на китайскую аудиторию. По этой причине даже сценарий согласовывались с Пекином, а за более точную передачу местных традиций отвечали специально нанятые эксперты. Производство обошлись в 200 миллионов долларов. Но продюсеры рискуют недополучить кассу в кинотеатрах КНР. Власти запретили освещать премьеру фильма. Решение, по данным Reuters, связано со съемками в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, который ассоциируется в мире с репрессиями и слежкой за мусульманами-уйгурами.

Создатели фильма съемочным процессом на особой территории остались довольны и поблагодарили власти. Еще один скандал вокруг ленты «Мулан» связан с высказываниями главной актрисы, которая поддержала силовиков в противостоянии с протестующими в Гонконге. Активисты в автономии призвали к бойкоту фильма.

«Мулан» является адаптацией одноименного анимационного фильма, вышедшего в 1998 году. Премьера новой версии несколько раз переносилась из-за пандемии коронавируса.