Газета «Коммерсант» пишет о нехватке в России средств из бюджета на закупку дорогих лекарств

В итоге многие пациенты могут остаться без необходимых препаратов.

Министерство здравоохранения вынуждено выдвигать дополнительные требования при расширении перечня по закупкам дорогих лекарств, поскольку на них выделяется ограниченный бюджет. В частности, ведомство готово включить в список швейцарский препарат эмицизумаб для пациентов с гемофилией. Однако при условии, что его получат максимум 195 человек, хотя нуждаются в нем 566 пациентов. Для остальных больных денег из федерального бюджета не хватит и придется рассчитывать только на то, что средства на лекарства выделят регионы, отмечает газета «Коммерсант». Как подчёркивает глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина, включение новых препаратов в число дорогостоящих лекарств не должно приводить к увеличению финансирования их закупок. В свою очередь президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев отметил, что министерство здравоохранения впервые ограничивает число пациентов при внесении в перечень нового препарата.

Сейчас в программу по федеральному финансированию дорогих лекарств входит 14 препаратов.