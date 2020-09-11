В МВД сообщили, что транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске Алексея Навального перед тем, как он почувствовал себя плохо в самолете по пути в Москву. Об этом сообщает агентство Интерфакс. В официальном релизе ведомства говорится, что Навальный побывал в гостинице с рестораном, на съемной квартире, где проходила рабочая встреча его сторонников, и в кофейне в аэропорту. Во всех этих местах он ел и пил, в том числе вино и алкогольный коктейль, — утверждают в ведомстве. Отмечается, что полицейские опросили пять из шести человек, которые сопровождали Навального во время поездки. Еще одну сопровождающую, Марину Певчих, сейчас ищут. В МВД на транспорте говорят, что она уклонилась от дачи объяснений и улетела в Германию. Согласно этим данным, Певчих постоянно проживает в Великобритании. В сообщении также подчеркивается, что транспортная полиция готовит запрос об участии в следственных действиях по делу Навального на территории Германии.