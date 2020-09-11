США и страны Евросоюза призывают Россию провести прозрачное расследование отравления Алексея Навального

Об этом было заявлено на заседании Совета Безопасности ООН.

Заседание было посвящено проблеме химического оружия в Сирии, однако его участники затронули и ситуацию вокруг Навального. Исполняющая обязанности зампостпреда США при ООН Черит Норман Шале заявила, что Россия должна провести расследование отравления оппозиционного политика и сотрудничать в этом с международным сообществом. По ее словам, отравление Алексея Навального химоружием заслуживает осуждения. Инициативу поддержали представители Бельгии, Германии и других стран Евросоюза.

Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Местные врачи ядов в крови и моче Навального не обнаружили, и сочли основным диагнозом нарушение обмена веществ. Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что российского оппозиционера отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Как сообщило РИА Новости, МВД РФ готовит запрос ФРГ об оказании правовой помощи в ситуации с Навальным.