Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Дженнифер Брэди в полуфинале турнира «Большого шлема» US Open. В финале Осака сыграет с белоруской Викторией Азаренко. Последняя победила в полуфинале Серену Уильямс.
2020-09-11T08:34:29+03:00
2020-09-11T08:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 11 сентября 2020
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