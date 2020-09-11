Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 миллионов человек. Умерли более 900 тысяч. Такие данные представил университет Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты. Далее идут Индия, Бразилия и Россия.
2020-09-11T08:34:07+03:00
2020-09-11T08:34:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 11 сентября 2020
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