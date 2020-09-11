В России сегодня началось досрочное голосование на выборах разного уровня, которые проходят в регионах. Сегодня и завтра избиратели смогут проголосовать на участках, придомовых территориях, а также на дому. В Центризбиркоме уточнили требования для голосования на придомовых территориях. В числе прочего необходимо будет соблюдение тайны голосования и присутствие наблюдателей, — рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, за голосованием на придомовых территориях закрепили неофициальное название «на пеньке», потому что оно «полюбилось людям».