МВД ищет одного из шести человек, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири перед его госпитализацией. Об этом сообщает агентство ТАСС. Речь идет о Марине Певчих. Как говорят в ведомстве, она уклонилась от общения с полицией по поводу произошедшего и улетела в Германию. В МВД отмечают, что Певчих постоянно проживает в Великобритании.
2020-09-11T08:31:51+03:00
2020-09-11T08:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 11 сентября 2020
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