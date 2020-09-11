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08:31, 11 сентября 2020

МВД ищет одного из шести человек, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири перед его госпитализацией

МВД ищет одного из шести человек, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири перед его госпитализацией. Об этом сообщает агентство ТАСС. Речь идет о Марине Певчих. Как говорят в ведомстве, она уклонилась от общения с полицией по поводу произошедшего и улетела в Германию. В МВД отмечают, что Певчих постоянно проживает в Великобритании.



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