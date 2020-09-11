В США сегодня почтут память жертв терактов 11 сентября. И в этом году из-за пандемии коронавируса мемориальные церемонии будут не похожи ни на какие другие.

Последние 18 лет, тысячи людей каждый год собирались на Ground Zero — месте разрушенных во время терактов 11 сентября башен-близнецов, чтобы почтить память почти 3000 погибших. Но в этом году из-за пандемии коронавируса только членам семьи жертв будет разрешено собраться возле Мемориала 11 сентября, возведенного на месте башен, и имена жертв вопреки традиции не будут зачитываться лично.

Вместо этого было имена 2983 мужчин, женщин и детей, погибших в результате терактов на территории Всемирного торгового центра, в Пентагоне и на борту рейса 93, а также имена тех, кто погиб во время взрыва в всемирном торговом центре в 1993 году, были записаны членами семьи заранее и будут транслироваться по всей площади и в прямом эфире в Интернете. Все присутствующие на церемонии должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Церемонию в Нью-Йорке посетит мэр города Билл Де Блазио — так же как и вице-президент США Майк Пенс и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден с супругой.

Президент США Дональд Трамп, который в предыдущие годы проводил день памяти жертв 11 сентября в Пентагоне, в этом году посетит мемориал в городе Шанксвиль в Пенсильвании. Там разбился захваченный террористами самолет, который должен был врезаться в Капитолий — но пассажиры помешали террористам и предотвратили теракт.