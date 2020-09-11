В Берлине сегодня пройдет встреча в «нормандском формате» по ситуации в Донбассе

В ней примет участие Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Встреча по украинскому урегулированию пройдет на уровне политсоветников глав государств и правительств «нормандского формата». Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в ней примет участие Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак. Он присутствовал и на последних переговорах, которые прошли в начале июля. По его словам, тогда прорыва достичь не удалось, потому что Украина так и не дала внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию в части децентрализации, предусмотрено Минскими соглашениями. Москва требует сделать это в ближайшее время. Следующая встреча на уровне советников должна была состояться в конце августа, но ее отменили из-за разногласий сторон. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шансы на завершение конфликта в Донбассе будут гораздо выше после проведения очередного саммита в «нормандском формате». Он также надеется, что в ходе встречи советников сторонам удастся прийти к решению некоторые вопросов.

В Москве считают, что пока рано планировать нормандский саммит на высшем уровне, поскольку не завершена работа по итогам предыдущего саммита, состоявшегося в прошлом декабре.