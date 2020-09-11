Дипломатический скандал между Россией и Сербией завершился извинением Путина

Дипломатический скандал между Россией и Сербией завершился извинением Владимира Путина. Поводом стала публикация представителя МИД Марии Захаровой.

Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что провел с Владимиром Путиным «отличный телефонный разговор», в ходе которого и прозвучали извинения. Хотя, как отметил сербский лидер, он сам не напоминал о публикации Марии Захаровой в ходе беседы с российским президентом. Александр Вучич заключил, что у России и Сербии хорошие отношения и лично для себя он расценивает инцидент с постом Марии Захаровой как проходной и неважный. Свои извинения президенту Сербии принес и глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Пост в Фейсбуке официального представителя российского МИДа Марии Захаровой был написан о визите делегации Сербии в США. Он содержал фотографию сидящего напротив американского президента Александра Вучича, к которой прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой, где человек сидит, держа одну ногу на другой. По киносюжету убийца соблазнят жертву сидя перед ним вызывающе одетой.

Информацию об извинениях агентству «РИА Новости» подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.