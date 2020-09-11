Власти Крыма намерены сохранить ограничения подачи воды в Симферополе до следующего марта

Спикер Совета министров Юрий Гоцанюк сказал, что водохранилища, питающие город, заполнены лишь на 12%. По прогнозам, осадков в ближайшее время не ожидается.

С начала недели в Симферополе и соседних населенных пунктах стартовал третий, самый жесткий этап ограничения подачи воды – ее пускают по часам утром и вечером. К сегодняшнему дню потребление воды снизилось до 100 тысяч кубометров в сутки. До того, как город начал экономить, тратилось порядка 160 тысяч кубометров.