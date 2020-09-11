За день до старта межафганских переговоров талибы атаковали правительственные силы на востоке страны

Источник агентства «РИА Новости» утверждает, что в результате нападения боевиков погибли по меньшей мере 16 солдат и полицейских. Других подробностей не приводится.

Уже завтра в Дохе должны встретиться представители правительства и радикального движения. В столицу Катара также направляется госсекретарь США Майк Помпеов