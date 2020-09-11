Россия назвала недействительной информацию о передаче материалов по отравлению Алексея Навального в ОЗХО

В заявлении постпредства при Организации по запрещению химического оружия утверждается, что единственное, что поступало из Берлина, это письмо немецкого МИДа. Между тем позавчера Минобороны Германии сообщило, что передало в ОЗХО результаты анализов проб, взятых у российского оппозиционера. В правительстве ФРГ отметили, что не видят необходимости направлять результаты напрямую Москве.

Навальный вышел из комы в начале этой недели. Немецкие специалисты утверждают, что он был отравлен, российские врачи говорят, что яда не нашли.

