В Нью Йорке подходит к концу Открытый Чемпионат США по теннису

Сегодня там станут известны первые победители.

Первые обладатели Чемпионского трофея определятся в женском парном разряде. В финальном матче здесь сыграет и российская теннисистка. Вера Звонарева с Лаурой Зигемунд из Германии будет противостоять американо-китайской паре Николь Меликар – Сюнь Ифань. Интерсено, что Звонарева уже побеждала на ЮС Опен в парном разряде. Вот только было это 14 лет назад, а партнершей россиянки тогда была француженка Натали Деши.

В мужском одиночном разряде имена финалистов станут известны только сегодня. В первом полуфинале на корт выйдут Александр Зверев из Германии и главная сенсация турнира – Пабло Кареньо-Буста из Испании.



Вторую путевку в финал разыграют австриец Доменик Тим и наш Даниил Медведев. Пока российский теннисист на нынешнем ЮС Опен не отдал соперникам ни одного сета.



В женском финале US Open встретятся Наоми Осака и Виктория Азаренко. В полуфиналах обе спортсменки выбили хозяек турнира. Японка обыграла Дженнифер Брэйди, а представительница Белоруссии оказалась сильнее Серены Уильямс.