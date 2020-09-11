Три человека пострадали в результате мощного взрыва у гостиницы в китайском Чжухае

По данным Центрального телевидения КНР, в результате ЧП были также повреждены находящиеся поблизости жилые дома, торговые лавки и магазины. Пожарным расчетам уже удалось потушить огонь. Ведется поисково-спасательная операция. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв газа.
2020-09-11T07:05:32+03:00
2020-09-11T07:05:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:05, 11 сентября 2020
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