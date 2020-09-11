Три человека пострадали в результате мощного взрыва у гостиницы в китайском Чжухае

По данным Центрального телевидения КНР, в результате ЧП были также повреждены находящиеся поблизости жилые дома, торговые лавки и магазины. Пожарным расчетам уже удалось потушить огонь. Ведется поисково-спасательная операция. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв газа.