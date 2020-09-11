В Следственном комитете создали отделение для борьбы с «фальсификацией истории Отечества»

Согласно сообщению на сайте ведомства, новое подразделение займется поиском «виновных в совершении преступлений в годы Великой Отечественной войны и предотвращением искажения исторических фактов».

Доктор исторических наук назвал абсурдным решение Следственного комитета о создании подразделения по расследованию преступлений о фальсификации истории. Андрей Зубов считает, что это может привести к цензуре в сфере науки.

Андрей Зубов также напомнил о созданной в 2009 году комиссии по фальсификации истории, которая не принесла никаких результатов.