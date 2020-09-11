В школах регионов, где проходят выборы разных уровней, в учебный процесс пришлось внести коррективы

Голосование, которое по факту продлится три дня, стартует сегодня. Значительное количество участков располагаются на территориях учебных заведений.

Министерство просвещения не высылало регионам никаких предписаний по поводу Единого дня голосования, которое в этом году начинается в будний день. Поэтому принимать решение по организации учебного процесса в дни пришлось на местах, и из ситуации выходили по-разному. В ряде регионов, например, в Челябинской области и Ставрополье, решили временно вернуться к дистанционному обучению. В части регионов ученикам решили устроить внеплановые каникулы. Так в частности решили сделать в Пензенской области. .В Новосибирске единого плана действий нет – руководство каждой школы само решает, проводить ли уроки и в каком формате. В некоторых учебных заведениях придумали, как сделать так, чтобы школьники и избиратели не пересекались – для них сделали разные входы в здания. Потоки детей и взрослых будут разводить и в Московской области. В Ростовской области решили просто сократить уроки. В некоторых регионах запланировали «дни здоровья» — занятия плануриуют проводить на открытом воздухе. Школы вернутся к привычному режиму работы 14 сентября после дополнительной санитарной обработки помещений.

Ранее председатель ЦИКа Элла Памфилова предложила перенести дату Единого дня голосования на апрель, когда в школах проходят каникулы. Это необходимо, что из-за выборов не приходилось вмешиваться в учебный процесс