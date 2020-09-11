МВД предлагает обязать иностранцев, находящихся в России больше месяца, сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты

О предстоящей реформе и подготовке новой редакции закона «О правовом положении иностранных граждан» пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на начальника главного управления по вопросам миграции Валентину Казакову. Предполагается, что новые правила затронут как мигрантов из безвизовых стран, так и остальных высококвалифицированных работников. В МВД хотят отказаться от бумажных миграционных карт в пользу электронных и дать иностранцам возможность пользоваться порталом госуслуг для получения необходимых разрешений.

