Международные инвесторы проявляют интерес к платине

Последние данные агентства Bloomberg свидетельствуют о том, что игроки активно скупают этот драгоценный металл – активы платиновых фондов достигли нового исторического максимума, превысив отметку в 115 тонн. Газета «Коммерсант» пишет, что интерес к платине растет на фоне его недооцененности в сравнении с другими драгоценными металлами, а также восстановлении автомобильной отрасли в Китае. Эксперты считают, что цены вернутся к уровню 1200 долларов за унцию.

