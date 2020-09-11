Александр Вучич сказал, что российский лидер никогда не просил у него прощения, также, как и министр иностранных дел, однако теперь они оба сделали это. При этом Вучич подчеркнул, что, как воспитанный человек, никогда не стал бы упоминать об инциденте и считает его неважным и проходным. Информацию об извинениях агентству «РИА Новости» подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Захарова проиллюстрировала встречу Вучича с Дональдом Трампом знаменитым кадром из фильма «Основной инстинкт», предложив сесть перед главой Белого дома также, как сделала это героиня актрисы Шэрон Стоун.
Владимир Путин извинился перед президентом Сербии за публикацию представителя МИД Марии Захаровой
Александр Вучич сказал, что российский лидер никогда не просил у него прощения, также, как и министр иностранных дел, однако теперь они оба сделали это. При этом Вучич подчеркнул, что, как воспитанный человек, никогда не стал бы упоминать об инциденте и считает его неважным и проходным. Информацию об извинениях агентству «РИА Новости» подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.