Литовский Сейм признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии

В резолюции парламента говорится, что «любые действия нелегитимного лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа» признаются недействительными и де-факто аннексией.

Вильнюс одним из первых не признал итоги выборов в Белоруссии. Балтийские страны ввели санкции в отношении 30 представителей белорусского руководства, в том числе и Лукашенко.