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06:18, 11 сентября 2020

Microsoft обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в попытках вмешаться в американские выборы

В заявлении компании на сайте утверждается, что атаки предпринимались как против штаба Дональда Трампа, так и против команды его соперника Джозефа Байдена.
В частности, по данным Microsoft, целями российских хакеров стали более 200 компаний. Утверждается, что речь идет о той же организации под названием «Стронций», что стояла за атаками на президентскую кампанию Демократической партии в 2016 году, однако теперь она изменила свою тактику, включив в арсенал новые инструменты.  



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