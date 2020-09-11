Microsoft обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в попытках вмешаться в американские выборы

В заявлении компании на сайте утверждается, что атаки предпринимались как против штаба Дональда Трампа, так и против команды его соперника Джозефа Байдена.

В частности, по данным Microsoft, целями российских хакеров стали более 200 компаний. Утверждается, что речь идет о той же организации под названием «Стронций», что стояла за атаками на президентскую кампанию Демократической партии в 2016 году, однако теперь она изменила свою тактику, включив в арсенал новые инструменты.