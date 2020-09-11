Новое постоянная экспозиция «Калязин. Фрески затопленного монастыря» открывается сегодня в музее архитектуры

На выставке показывают кроме отреставрированных фресок макет Троицкого собора и монастырской трапезной, чертежи и фотографии, фиксирующие постройки монастыря на момент 1939 года.
2020-09-11T06:07:41+03:00
2020-09-11T06:07:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:07, 11 сентября 2020
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